شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات الشيوخ": برامج وزارة الاتصالات للتدريب جيدة ويجب الاستفادة من الكوادر في خدمة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، أهمية البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهاتها لبناء الكوادر، عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس في المرحلتين الاعدادية والثانوية.

وتشير اللجنة البرلمانية أيضا إلي مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وفق ما تشير إليه الخطة، مشيرة إلي أن برامج التدريب أمر جيد للغاية ويتطلب الاستمرار واستهداف تأهيل أعداد أكبر لمهارات العمل المستقبلي.

وشددت اللجنة في هذا السياق علي أهمية وجود خطة لدي الوزارة للاستفادة من هؤلاء المتدربين وتلك الكوادر البشرية التي تم تأهيلها وتدريبها في خدمة الاقتصاد المصرى، لاسيما في ظل الحوافز التي تقدمها العديد من الدول لاجتذاب هؤلاء الشباب للعمل لديها.

ولفتت اللجنة البرلمانية إلي أن مبادرات تدريب وتأهيل طلبة المدارس بمختلف مراحل التعليم على التكنولوجيا الحديثة خطوة هامة جدا في بناء أجيال قادرة على التعامل مع كل ما هو جديد منذ الصغر، ولكن هذا يطرح أيضا تساؤل حول مدى ربط هذه الجهود القيمة بمستهدفات التعليم وتطوير المناهج الجديدة؟ وإلى أي مدى يتم تأهيل الطلاب بالمدارس الحكومية للاستفادة من هذه الفرص التدريبية الهائلة أم أن الامر يقتصر على طلبة المدارس الخاصة والدولية الافضل تعليما والاكثر قدرة على التعامل مع اللغات الاجنبية ومهارات التكنولوجيا

جاء ذلك بتقرير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 لقطاع الاتصالات