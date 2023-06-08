شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمان النووى" و4 اتفاقيات للبحث عن البترول أمام "طاقة النواب" الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، يوم الثلاثاء القادم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.

وخصصت اللجنة يوم الإثنين لمناقشة 4 اتفاقيات بالتعاقد للبحث عن البترول، وفى مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).

وأخيرا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ( ج.م.ع).