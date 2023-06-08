شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بورسعيد تطالب بخريطة صناعية كاملة وتسعير مناسب للأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارتها لمحافظات القناة وهى الزيارة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام لعدد من المخافظات منها السويس والاسماعيلية وأنهتها بزيارة محافظة بورسعيد وذلك للوقوف علي حالة المنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية بها.

وأكدت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن المستثمر يقيم تكلفة الخدمات وكذلك تكاليف التشغيل وبناء عليه يقرر المستثمر الاستمرار في المشروع أو لا فيما يسمى بدراسة الجدوى وتتضم.

أضافت عصفور : تبحث الزيارة هل التكاليف تشجع علي الاستثمار أم لا وهل الأسعار مناسبة له أم لا مقارنة بالدول الأخرى، موضحة أنه يجب التشغيل يجب علي الجهات الداعمة لتشجيع المستثمرين أن تضع في اعتبارها تكلفة الفرصة البديلة التى يتحملها المستثمر فلم تعد مصر هى الدولة الوحيدة التى تقدم فرص استثمارية فتوجد دول عديدة في المنطقة وأصبح هناك فرص مختلفة للمستثمرين.

وأضافت عصفور أن مصر دولة جاذبة من حيث تمتعها بالموقع الجغرافي والبنية التحتية الهائلة وحيث إن المستثمر يرى عوامل الجذب ومن ثم يجب ان يكون من بينها خفض تكاليف الاستثمار ومن بينها تسعير الاراضي وتكلفة بداية المشروع وهل هو جاذب للاستثمار ام لا؟

واكدت أن اللجنة اوصت بزيارة المناطق في بورسعيد الزيارة تستهدف التعرف علي المعوقات الفعلية بعد التشغيل وكذلك المشكلات الموجودة في تسعير وتخصيص الأراضي وخريطة صناعية كاملة يكون فيها زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وطالبت عصفور بضرورة وضع خريطة صناعية كاملة لمصر وكان الهدف الوقوف علي مشاكل المستثمرين علي أرض الواقع وفض تشابك الولايات علي الأراضي الصناعية.

وكانت النائبة أمل عصفور تقدمت بطلب احاطة ترتب عليه زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد للوقوف علي حالة المنشآت الصناعية وفرص الاستثمار وتحديدا تسعير الأراضي وتكلفة بناء المشروع بالمحافظة.

وشارك في الزيارة كل من المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة وعدد من نواب اللجنة منهم شحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة ومحمد حمدى موسى وجمال عبيد.