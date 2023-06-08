انت الان تتابع خبر المحمداوي يكشف للسومرية عن أماكن تواجد المجاميع الإرهابية وسبل القضاء عليها والان مع التفاصيل
وأضاف: "من خلال قناتكم نناشد جميع الأهالي في قضاء الطارمية بالإبلاغ عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم ليتم القضاء عليهم ويتحقق الامن في تلك المناطق".
وأشار المحمداوي الى ان "هناك عدد قليل من المفارز الإرهابية في القضاء والتي تستفيد من التعقيد والجغرافية للمنطقة بسبب كثافة البساتين وقربها من نهر دجلة بالإضافة الى ارتباطها جغرافيا بعدة محافظات ما يساعد الإرهابيين على الاختباء"، وأوضح انه بعد القضاء على قائد هذه المجاميع وبمساعدة الأهالي سيتم القضاء على المجاميع المتبقية في القضاء".
وبشأن السبل التي يتم اعتمادها للقضاء على تلك المجاميع بين المحمداوي ان "مفتاح الحلول هو مساعدة الأهالي والعمل الاستخباري الدقيق سيقضي على هذه المجاميع".
ولفت المحمداوي الى ان "داعش" تلقى ضربات موجعة فخلال 3 أيام تم القضاء على 12 إرهابي في ديالى بالتنسيق الأمني مع الاستخبارات وسلاح الجو".
واختتم: "الخلايا الإرهابية بدأت تقل بعد معاونة الأهالي وتم تشخيص أماكنهم في ديالى وكركوك والطارمية وسيتم القضاء عليهم قريبا".