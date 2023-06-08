انت الان تتابع خبر بحوزتهم عجلة مسروقة.. الإطاحة بعصابة للتسليب في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة ف بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات عن تعرض أحد المواطنين إلى عملية تسليب تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام في البصرة لمتابعة الموضوع"، مشيرة الى ان "قوة من قسم مكافحة الإجرام بأمرة مدير مكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين وبعد جمع المعلومات والتحري تمكن فريق العمل من القاء القبض على العصابة وضبط بحوزتهم العجلة المسروقة والهاتف النقال".وأضافت، ان " العصابة اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بتسليب سيارة أجرة نوع النترا بعد استئجارها قرب مستشفى البصرة الجمهوري وبعد الوصول الى منطقة الحكيمية قاموا بطعن السائق وانزاله وأخذ هاتفه النقال وسرقة العجلة".

وتابعت، انه "تم تصديق أقوال المتهمين قضائيا وتم توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات العراقي".

