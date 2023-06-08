انت الان تتابع خبر ما سبب تعليق الرحلات الجوية في مطار نيويورك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا نيويورك ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم واحرقت نحو 3.8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا حيث وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق.



من جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن "أكثر من 100 مليون شخص في كل أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة وغربا وصولًا إلى شيكاغو وجنوبا إلى أتلانتا، تلقوا تحذيرات من التلوث بعد وصول دخان الحرائق من كندا".

وغطت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وأدت إلى تأخير رحلات جوية وتأجيل أحداث رياضية.

وطلب رئيس البلدية إريك آدامس من سكان نيويورك الحد من النشاطات الخارجية قائلا "هذا ليس يوما للتدرّب لسباق ماراتون".

وعلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة في مدينة نيويورك حيث غلف الضباب الدخاني تمثال الحرية وسماء مانهاتن.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها "خفضت الرحلات الجوية من مطارات المدينة وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية".

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على "تويتر" أنه "تم إرسال أكثر من 600 إطفائي بالإضافة إلى أفراد آخرين ومعدات إلى كندا للمساعدة في السيطرة على الحرائق".

بدوره، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو إنه "تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص في المقاطعة حتى الآن، ومن المتوقع إجلاء المزيد".

