انت الان تتابع خبر أنشيلوتي ينتقد تقنية الـVAR: لا تتوافق مع واقعية كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في حوار مع صحيفة (إل جورنالي) الإيطالية :"التكنولوجيا يجب أن تجعل كرة القدم وقوانينها أسهل، وتحديدًا في حالات التسلل وتقنية خط المرمى التي لم يتم استخدامها بعد في إسبانيا، وتسبب ذلك بإثارة جدل كبير خلال مواجهة إسبانيول وأتلتيكو مدريد، بعد احتساب هدف خيالي تسبب في هبوط إسبانيول لدوري الدرجة الثانية".وأضاف المدرب الإيطالي: "تقنية الـVAR انتزعت السلطة الحصرية للحكم باتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح وواقعية اللعبة، على سبيل المثال بخصوص لمسات اليد، لا توجد موضوعية، ولكن يتم اتخاذ قرارات شخصية، يتم إساءة استخدام التقنية وفي الواقع يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه".

واقترح مدرب ريال مدريد إدخال تغييرات في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "بضم لاعبين قدامى أو مدربين يعرفون كرة القدم جيدًا".

وأوضح أنشيلوتي: "في التسلل مثلًا لا يمكن للركبة أو القدم أن تبطل اللعب".

وأغلق أنشيلوتي الباب أمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وقال المدرب الإيطالي: "أشعر بحالة جيدة في مدريد وتربطني علاقة رائعة بفلورنتينو بيريز رئيس النادي، الحياة هنا ساحرة".

ونال ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2022/2023 واحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف البطل برشلونة، وودع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

