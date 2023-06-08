انت الان تتابع خبر ضحايا في انهيار مصنع للنسيج في المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات في بيان نقلته وسائل اعلام مغربية، ان "البناية التي انهارت تابعة لشركة متخصصة في النسيج، ما أدى الى مصرع شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح، وتقع في أراضي بلدية تيط مليل التابعة لمحافظة الدار البيضاء، كبرى محافظات المغرب".وأضافت: "فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الإنقاذ إلى موقع الانهيار لاتخاذ الإجراءات الضرورية، ومباشرة عمليات التدخل".

ووبينت السلطات بحسب البيان، انه "نقل المصابون إلى مستشفى مديونة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص عالقين تحت الأنقاض".

وأشارت السلطات المحلية إلى "فتح تحقيق في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب االتي تقف وراءه".

وحسب شهود عيان، فان "سبب انهيار المصنع يعود لأشغال البناء لزيادة طابق آخر فوق مبنى المصنع".

