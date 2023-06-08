انت الان تتابع خبر انفجار داخل مسجد في أفغانستان يخلف 11 قتيلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة طالبان، إن "أكثر من 30 شخصا أصيبوا أيضا في الانفجار، الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان التي لديها حدود مشتركة مع الصين وطاجيكستان".

وتبنى تنظيم داعش انفجارا بسيارة ملغومة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان.



وتشن حكومة طالبان مداهمات تستهدف أعضاء تنظيم داعش، وذلك بعدما أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية.

ويستهدف التنظيم المتشدد مسؤولي حكومة طالبان، فيما أعلن مسؤوليته عن مقتل حاكم إقليم بلخ شمال البلاد خلال هجوم على مكتبه في آذار.

