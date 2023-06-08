انت الان تتابع خبر ماكرون بشأن الهجوم بسكين على أطفال في أنسي: عمل جبان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تغريدة على تويتر، "طفلان وشخص بالغ بين الحياة والموت. الأمة في حالة صدمة".

وهاجم شخص بسكين، في وقت سابق اليوم، مجموعة من الأطفال في مدينة أنسي الفرنسية، محدثاً 5 إصابات منهم 4 أطفال، بحسب مصادر أمنية.



وقالت الشرطة الفرنسية، إن "طفلين وبالغاً في حالة حرجة، بينما أصيب طفلان بجروح طفيفة".

وذكرت المصادر، أن "الأطفال المصابين الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات، تعرضوا للهجوم في الصباح الباكر".

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر تويتر، إن "منفذ الهجوم اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

وأفادت قناة "بي.أف.أم" التلفزيونية الفرنسية، بأن "الهجوم وقع في متنزه، وأن المهاجم طالب لجوء سوري".

وعلقت الشرطة الفرنسية لاحقاً على تلك الأنباء، قائلة إن "المتهم مواطن سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا".

