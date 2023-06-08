انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير لها، إن "سفراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الآن اقتراح العقوبات خلال اجتماعهم في يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 14 يونيو الجاري".

وفشل الدبلوماسيون الأوروبيون في التوصل إلى تفاهم حول العقوبات خلال اجتماعهم يوم أمس، حيث عارضت اليونان وهنغاريا (المجر) اقتراح أوكرانيا بإدراج العديد من الشركات من هذه البلدان في قائمة "رعاة الحرب".



فيما تشعر فرنسا وألمانيا بالقلق من أن "بنود العقوبات التي تتضمن التحايل (الالتفاف) على العقوبات قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد".

وكشف احد المصادر للصحيفة عن أن "دول الاتحاد الأوروبي رغم الفشل "قريبة" من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة، التي تهدف لمواجهة إجراءات الالتفاف على القيود المفروضة حتى الآن".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة ضد موسكو، طالت رجال أعمال وشركات وقطاعات اقتصادية.

من جهتها أكدت موسكو فشل سياسة العقوبات، وشددت على أن "هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد العالمي ككل، وأنها ستدافع عن حقوقها وحقوق شركاتها ومواطنيها".

