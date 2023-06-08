شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": مشاركة الرئيس السيسى بالكوميسا تؤكد دور مصر فى تنمية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتى انعقدت تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة" .

وقال الجبلى فى تصريحات له اليوم، إن مشاركة مصر تأتى بمثابة قوة سياسية واقتصادية داعمة للعمل الجماعي داخل تجمع دول الكوميسا، في ظل الثقل السياسي والاقتصادي الكبير لمصر وموقعها الجغرافي المتميز بالقارة الإفريقية، مضيفا أنها تشير إلى الحرص علي دعم التنمية الأفريقية بمختلف المجالات والإسراع في تحقيق الاستقرار والتنمية بدول الكوميسا.

وثمن الجبلي، كلمة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية، والتى أكدت أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض باقتصادات دول "الكوميسا"، مشيرا إلى أهمية ما حققته مصر من إنجازات خلال تولي فترة الرئاسة المصرية للكوميسا العاميين الماضيين، وما شهدته من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية، وهو ما أثنى عليه المشاركون في القمة اليوم، فضلاً عن الدور المصري الممتد في تعزيز جهود العمل الأفريقي المشترك، خاصةً ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.

كما أشار الجبلي إلي أهمية ما استعرضه الرئيس السيسي في كلمته بشأن البصمات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا، والتي جاءت في ظل ظرف دولي وإقليمي دقيق للغاية، خاصةً في مجالات التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها، إلى جانب مجال صون السلم والأمن.

وأكد الجبلي، أن ذلك الدور القيادى ليس جديد علي مصر، كما أن الرئيس السيسي يحرص منذ توليه قيادة البلاد علي تعزيز فرص التكامل الاقتصادي الإفريقي، بهدف النهوض بالقارة السمراء وتحقيق آمال شعوبها، ومواجهة التحديات العالمية.

واستشهد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بخطوات واهتمام مصر بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينهما، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا"، لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "5.3" مليار دولار.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل تعميق وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إضافة إلى تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون، الذي يعد مشروع ربط بري يمر بعدد من دول القارة الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية.