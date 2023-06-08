انت الان تتابع خبر اللامي يدعو لابراز الصورة المشرقة والنهضة العمرانية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، الخميس، القنوات الفضائية الى استثمار زيارة الوفود الاعلامية لابراز الصورة المشرقة والنهضة العمرانية في العراق.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مقر النقابة بحضور مدراء القنوات الفضائية العراقية ومدراء مكاتب القنوات العربية في العراق وعدد من مدراء مكاتب الوكالات العربية والاجنبية العاملة في العراق.

واستعرض نقيب الصحفيين بحسب بيان "استعدادات النقابة وبرنامجها الاحتفالي بالذكرى (154) للعيد الوطني للصحافة العراقية الذي سيحضره عدد من وزراء الثقافة والاعلام العرب والاجانب وشخصيات تمثل كبريات المؤسسات الاعلامية من اكثر من (50) دولة حول العالم لمشاركة الأسرة الصحفية العراقية احتفالاتها بهذه المناسبة الوطنية فضلا عن انعقاد اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالتزامن مع تلك الاحتفالات".

وجرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها الارتقاء بالواقع الصحفي والاعلامي في العراق ومن بينها تطوير المهارات الفنية والمهنية لدى الصحفيين الشباب من خلال اقامة الدورات والورش التدريبية".