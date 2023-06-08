انت الان تتابع خبر بشأن الموازنة.. رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يجتمعون مع اللجنة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد مجلس النواب، اليوم الخميس، عقد اجتماع بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل مع اللجنة المالية بشأن الموازنة.

وقال مراسل السومرية في البرلمان، إن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل اجتمعوا قبل قليل مع اللجنة المالية في البرلمان.

وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجتمع مع النواب المعترضين على انفراد داخل اللجنة المالية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة مخصصة لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.