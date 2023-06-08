انت الان تتابع خبر سان جيرمان يحاول الضغط على نيمار للرحيل هذا الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الصحيفة، أن "نية باريس سان جيرمان ونيمار نفسه الانفصال هذا الصيف".

وقبل أسابيع قليلة، ذهب عدد من مشجعي باريس سان جيرمان إلى منزل اللاعب لتوبيخه مباشرة، قبل أن يعرفوا اهتمامه النهائي بمغادرة النادي والتوقيع لبرشلون".



ويعود تاريخ الخلاف بين نيمار وباريس سان جيرمان إلى شهور؛ بسبب مشاكل إصابة البرازيلي وراتبه الباهظ والأداء غير المنتظم على أرض الملعب، وعوامل أخرى.

ومنذ التوقيع مع باريس سان جيرمان في 2017، عانى نيمار من أكثر من 20 إصابة مع النادي، وقضى أيامًا في المستوصف أكثر مما قضى في الملعب".

وهذا الموسم عانى نيمار مرة أخرى من عدة مشاكل بدنية منعته من مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه في دوري أبطال أوروبا، وفي فبراير تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل أبقته خارج الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة، أن "باريس سان جيرمان فقد صبره على نيمار".

نيمار لعب 173 مباراة لباريس في 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77، ولعب لبرشلونة 186 مباراة في 4 مواسم وسجل 105 أهداف وصنع 76.

ويعرف نيمار أنه حال مغادرة باريس سان جيرمان فلن يتقاضى راتبا كالذي يحصل عليه حاليا.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن "نيمار لا يزال أحد أكثر لاعبي باريس سان جيرمان أجرا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الرواتب خلف كيليان مبابي، ويحصل النجم البرازيلي على إجمالي 3.67 مليون يورو شهريًا، أي أكثر من 40 مليون يورو في العام".

وبعمر 31 عامًا، يدرك نيمار أنه سيتعين عليه بذل جهد إذا أراد مغادرة باريس سان جيرمان والبحث عن مغامرة جديدة في أوروبا لاستعادة أفضل مستواه.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن "نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان، وأنهى مع الفريق الموسم السادس، وسجل 118 هدفا وصنع 77. في حين لعب لبرشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76".

