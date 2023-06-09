شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الشيوخ تطالب الحكومة بإنجاز مشروعات تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الثقافة و السياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الكاتب الصحفي محمود مسلم، في توصياتها لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 1013/2024 لقطاع السياحة والآثار، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وشددت اللجنة البرلمانية، ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت كاترين.

ومنح القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية،كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب، السياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصات اللجنة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدهاالحضارية المتنوعة، ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيمالمواطنة والتسامح وعدم التمييز، الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعةوالرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئةالوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحةوالاثار والثقافة والصحافة والإعلام،تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحريةالصحافة والإعلام.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثاروالثقافة والإعلام.