شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض ينفي اقتراب أمريكا وإيران من "اتفاق نووي مؤقت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى البيت الأبيض، الخميس، تقريرا إعلاميا أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من "اتفاق مؤقت" تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، في إشارة إلى مقال بموقع ميدل إيست آي الإلكتروني نقل عن مصادر لم يحدد هويتها قولها إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل إلغاء بعض العقوبات.