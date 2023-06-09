شكرا لقرائتكم خبر عن 18 طلب إحاطة أمام اتصالات النواب لتطوير البريد والتليفون الأرضى والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، 6 إجتماعات علي مدار الإسبوع القادم لمناقشة 18 طلب إحاطة حول تطوير مكاتب البريد وخدمة التليفون الأرضي والانترنت، وشبكات المحمول.

وخصصت اللجنة اجتماعها الاحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب أنيس بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بزمام قرية منية سمنود بمركز أجا لإنشاء مكتب بريد منية سمنود بمحافظة الدقهلية، و النائب حاتم مبارك بشأن تعنت البريد في إنشاء مكتب بريد أولاد مازن مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بالرغم من استيفائه لجميع الشروط، والنائب محمد طلبه بشأن إعادة فتح مكتب بريد الأبطال بقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و النائب محمد الصمودى بشأن عدم قيام محافظة كفر الشيخ بتعديل قرارات التخصيص لمكاتب البريد بقرية قبريط وأبو دراز والسالمية التابعين لمركز فوه ومكاتب بريد أبو زيادة وأبطو والنوايجه وشابه التابعين لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفي ذات الاجتماع تنظر اللجنة طلب النائب شمس الدين بشأن عدم إنشاء مكتب بريد قرية شنو بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من مرور عام على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100م وحتى الآن لم يتم البدء في إنشاء المكتب، والنائب محمد عبد السلام حجازي بشأن مكتب بريد نموذجي بقرية التوفيقية بمركز أيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

اما يوم الاثنين تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الطوخي القصبي بشأن انعدام خدمة التليفونات الأرضية لعدة أحياء بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، و النائب محمد جبريل محمد بشأن تأخير وتجاهل إمداد قري أبيس السابعة والثامنة بمحافظة الإسكندرية بخطوط التليفونات الأرضي وكابلات النت، والنائب محمد نشأت العمدة بشأن سوء خدمة التليفونات الأرضية والانترنت في مراكز سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، و النائب تامر عبد القادر ، بشأن تراجع الشركة المصرية للاتصالات وعدم قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي، و النائب محمد السيد طلبة بشأن توصيل شبكات الانترنت إلى قرى مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والنائب محمد السيد طلبة بشأن مشكلة غلق سنترالات مدينة القنطرة شرق ( القديم - الجديدة) بمحافظة الإسماعيلية.

وأخيرا تنظر اللجنة يوم الثلاثاء موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري بشأن ضعف شبكات المحمول في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، النائب مرثا محروس بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول، والنائب حمدي أبو خشيم ، بشأن سوء جميع شبكات المحمول بمنطقة جناكليس بمركز المطامير بمحافظة البحيرة وجميع القرى المجاورة لها.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات مقدمة من النائب مجدي الأمير بشأن ضعف شبكة الهاتف المحمول في مركزي المنزلة والمطرية، و النائب عبد الباسط الشرقاوي، بشأن انهيار شبكة الاتصالات (شبكة المحمول) داخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، و النائب محمود نجيب مشعل بشأن حظر وايقاف جميع أرقام التليفونات بكل الشبكات والغير مسجله بالرقم القومي مع تحديث البيانات كل 6 شهور.