انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد



معروض: 147.750

مطلوب: 145.750

الشمال



معروض: 148.000

مطلوب: 146.000

الجنوب



معروض: 147.000

مطلوب: 145.750

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

