شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية للعام المالى 2023/2024 تكشف عن 4 إمكانيات تنموية واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أوضحت الإمكانات التنموية الواعدة رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى من تبعات، في مقدمتها توافر إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال في ظل نقص الإمدادات من روسيا لأوروبا.

وأضافت اللجنة، أن الوثيقه تشير إلي أن التحديات الجسيمة التي مرت على الاقتصاد أظهرت مدى قدرة الدولة على مواجهة تلك التحديات من خلال الفرص الواعدة التي أفرزتها الأزمة، والتي يمكن أن تحقق النفع في ظل ميزة تنافسية حقيقية وبحكم ظروف الحرب التي أثرت على مسارات التجارة والملاحة الدولية، وعلى المعروض الدولي من السلع الأساسية.

وعدد التقرير هذه الفرص في الاتي :

1- تنشيط الصادرات الزراعية من خضروات وفاكهة لدول غرب أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا.

2- توافر إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال في ظل نقص الإمدادات من روسيا لأوروبا.

3- تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو - افريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي دول أوروبا. توقع استقرار تحويلات المصريين بالخارج وإمكان تصاعدها لتصل الى نحو 33 مليار دولار في عام 22/23 مقابل 31.9 مليار دولار عام 21/22

4- تنمية متحصلات رسوم قناة السويس في ظل تزايد الحركة الملاحية وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود.