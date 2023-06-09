ملكة جمال العراق السابقة تترشح للكونغرس الأميركي.. ماذا تعرف عن سارة عيدان؟

بغداد - ياسين صفوان - وفازت الأمريكيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أُجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وأطلقت عيدان، حملتها للترشُّح عن الحزب الديمقراطي في المنطقة 30 في ولاية كاليفورنيا، بعد تقديمها بطلبات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.



كما قالت صحيفة "الجيمينير" الأمريكية، إن سارة عيدان قدّمت أوراقها إلى مفوضية الانتخابات الفدرالية وأصبحت رسمياً مرشحةً لتمثيل المقاطعة 30 في كاليفورنيا في مجلس النواب.

وذكرت عيدان للصحيفة، أنها ستصبح في حال فوزها أول مهاجرة و"مسلمة علمانية صهيونية" في التاريخ يتم انتخابها في المجلس. وزعمت، "لا أظن أن هناك مرشحاً أفضل منّي يمكنه تمثيل مجموعات الأقليات بسبب أنني مهاجرة وامرأة مسلمة وأصولي من العراق، وهو بلد يتأثر مباشرة بالسياسة الخارجية الأميركية".

وتابعت المرشحة البالغة من العمر 33 عاما، "صوتي حتماً هو صوت الأقلية، وأشعر أننا بحاجة إلى صوت عراقي في الكونغرس".

*السيرة الذاتية

ولدت عيدان في العاصمة العراقية بغداد عام 1990، وهي ثاني أصغر خمسة أشقاء.

وحين كانت في سنّ الثامنة عشرة، تطوعت للعمل كمترجمة في الجيش الأميركي، وانتقلت بعدها بعامين إلى الولايات المتحدة وأصبحت مواطنة عام 2015.