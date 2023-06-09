انت الان تتابع خبر قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أميركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب المعلومات فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات، ووفقا لهيئة سكة حديد BNSF، فإن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.