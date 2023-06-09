انت الان تتابع خبر يصفه بـ"اليوم الأسود" لأمريكا.. ترامب يرد على الاتهامات الموجهة اليه في قضية الوثائق والان مع التفاصيل

وتابع: "إن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن فاسدة تماماً.. هذا هو التدخل في الانتخابات واستمرار لأكبر مطاردة في جميع الأوقات. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

بغداد - ياسين صفوان - ونشر دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 4 دقائق، عبر حساب "غرفة ترامب للحرب" المسؤول عن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال فيه: "أنا رجل بريء، لم أفعل أي شيء خاطئ".

وزاد في المقطع المصور "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".

وأنهى ترامب الفيديو بقوله: "أنا بريء، وسنثبت ذلك بشكل سليم للغاية، وآمل أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".

وقال إن إدارة بايدن تستخدم "وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقتي"، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يمزق البلاد".

*غضب جمهوري

في السياق، وتعليقاً على التهم الجديدة الموجهة له، قالت حملة ترامب إن قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".

كما أكدت الحملة أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن "هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة".

وقالت إن ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته" وإنه كثيراً ما كان "أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".

وضمن ردود الفعل على التطور الجديد، قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، "الولايات المتحدة تعيش يوماً مظلماً، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه"، مشيراً إلى أن بايدن احتفظ بوثائق سرية لعقود.

مكارثي أكد أن كل الأمريكيين يؤمنون بسيادة القانون، وأنه يقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجسيم، حسب قوله.

كما اعتبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري، جيم جوردان، أن هذا "يوم حزين لأمريكا".

فيما أشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري، جيمس كومر، إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن البيت الأبيض قوله إنه يرفض التعليق على قضية ترامب، وإن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.