انت الان تتابع خبر يصفه بـ"اليوم الأسود" لأمريكا.. ترامب يرد على الاتهامات الموجهة اليه في قضية الوثائق والان مع التفاصيل
وتابع: "إن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن فاسدة تماماً.. هذا هو التدخل في الانتخابات واستمرار لأكبر مطاردة في جميع الأوقات. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وزاد في المقطع المصور "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".
وأنهى ترامب الفيديو بقوله: "أنا بريء، وسنثبت ذلك بشكل سليم للغاية، وآمل أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".
وقال إن إدارة بايدن تستخدم "وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقتي"، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يمزق البلاد".
*غضب جمهوري
في السياق، وتعليقاً على التهم الجديدة الموجهة له، قالت حملة ترامب إن قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".
كما أكدت الحملة أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن "هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة".
وقالت إن ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته" وإنه كثيراً ما كان "أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".
وضمن ردود الفعل على التطور الجديد، قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، "الولايات المتحدة تعيش يوماً مظلماً، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه"، مشيراً إلى أن بايدن احتفظ بوثائق سرية لعقود.
مكارثي أكد أن كل الأمريكيين يؤمنون بسيادة القانون، وأنه يقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجسيم، حسب قوله.
كما اعتبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري، جيم جوردان، أن هذا "يوم حزين لأمريكا".
فيما أشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري، جيمس كومر، إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن البيت الأبيض قوله إنه يرفض التعليق على قضية ترامب، وإن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن التهم تشمل جزئياً الاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وإخفاء المستندات، والتآمر لعرقلة العدالة، والبيانات الكاذبة.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشيال" أن "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميَّ أن اتهاماً قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة".
وأضاف الرئيس السابق أنه استدعي للمثول في محكمة فيدرالية في ميامي، الثلاثاء، لتوجيه الاتهامات بحقه، بعد إدانة أولى، في مارس/آذار، في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.
ويأتي منشور ترامب بعد ما يقرب من عام واحد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.
وترامب متهم بأنه نقل معه، عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وبأنه رفض إعادتها لحفظها في الأرشيف الوطني كما ينص القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.