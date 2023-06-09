تحديد الموعد الرسمي لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023

في المقابل، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة سكراتاس يوم 7 يوليو 2023.

وستضم قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 30 لاعباً بينما ستحتوي لائحة جائزة الكرة الذهبية للسيدات على 20 لاعبة.أما قائمة جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فستضم 10 أسماء ونفس عدد اللاعبين سيكون مرشحاً لنيل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.

محمد يوسف

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