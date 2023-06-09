انت الان تتابع خبر جرس البرلمان يُقرع إيذاناً بدخول النواب لاستئناف جلسة التصويت على الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "جرس مجلس النواب، قرع إيذاناً بدخول النواب إلى لاستئناف جلسة التصويت على الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول محسن المندلاوي إلى مبنى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة.



يشار الى ان مجلس النواب العراقي، رفع يوم أمس جلسته الـ 28 المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة، بعد التصويت على 6 مواد.