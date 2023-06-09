شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى يناقش تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة صفاء حسنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم تجارب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهى درة تاج التعليم الفنى وتتويج للشراكة والرؤية والنموذج الذى نحتاج إلى المزيد منه، حيث توجد شراكة بين القطاع العام ممثلا في وزارة التعليم والقطاع الخاص ممثلا في شركات كبيرة ومهمة جدا.

وأضافت «حسني» حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي رجائي رمزي، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي جزء من التعليم الفني، وتمثل نسبة بسيطة قدرها 2.3% من إجمالي مدارس التعليم الفنى: «نحتاج إلى أن نزيد مكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يجب ان نعمل على تطوير باقي المدارس مثل التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي بحيث تتحرك المدرسة كوحدة إنتاج».

وتابعت عضو التنسيقية، أن كل مدرسة في التعليم الفني بها ورشة ومعدات، لكن هذه المعدات في حاجة إلى إصلاح وتطوير وتغيير المناهج وجعلها مواكبة لما يحدث، وكل ذلك في حاجة إلى شراكة من القطاع الخاص، موضحةً أنها طرحت توصية في الحوار الوطني، وهي أن يكون ضمن بروتوكول التعاون مع الشريك الصناعي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية القيام بعمل حملة توعية.