"ماعت": مصر تقفز لريادة العالم بمشروعات جبارة للطاقة النظيفة

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القاهرة - سامية سيد - حققت مصر إنجازات كبيرة فى مشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، حيث تحرص الدولة على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن الدولة المصرية تقفز لريادة العالم بمشروعات جبارة للطاقة النظيفة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، كما أطلقت العديد من الاستراتيجيات الخضراء، منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050.

ولفت التقرير إلى أن مصر تمضى فى طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، وتعد مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.