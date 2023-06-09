شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وينزل عليها رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكانت قد توفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.