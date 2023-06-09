شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، بخالص العزاء والمواساة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، مراسم عزاء والدته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكانت قد توفيت والدة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.