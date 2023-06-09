شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال فى برقية العزاء: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

وتُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. اليوم وستقام صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.