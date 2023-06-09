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رئيس مجلس الشيوخ ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  والتي وافتها المنية اليوم، متمنيا من  الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

 

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الفقيدة. ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

 

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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