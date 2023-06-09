شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقدم النائب تيسير مطر باسمه واسم قيادات حزب إرادة جيل خالص التعازى لرئيس الوزراء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.