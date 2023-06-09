شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعزى رئيس الوزراء في وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص التعازي والمواساة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته الفاضلة.

ويُشاطر مجلس الأمناء رئيس الوزراء والأسرة الكريمة الأحزان، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته.

يتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، مراسم عزاء والدته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكانت قد توفيت والدة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.