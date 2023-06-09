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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم تدريبات مكثفة للهيئة العامة لتعليم الكبار

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القاهرة - سامية سيد - قام نادي المدربين ولجنة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم تدريبات مكثفة على مدار 3 أيام لقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل رفع مهاراتهم، بحضور الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والهيئة.

يذكر أن هذا التدريب الثاني الذي يقدم للعاملين بهيئة تعليم الكبار، من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال اليوم الأول قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، تدريب بعنوان "القيادة وإدارة الأزمات"، وفي اليوم الثاني قدم كل من إبراهيم رمضان عضو التنسيقية، تدريب بعنوان "التأهل لجائزة التميز الحكومي"، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تدريب عن "الجودة والتميز المؤسسي".

فيما اختتم التدريب في اليوم الثالث، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بمحاضرة عن "العمل الجماعي والاتصال".

وفي نهاية التدريب قام الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة، بتكريم ممثلي التنسيقية المشاركين في التدريب وأيضًا المتدربين من العاملين بالهيئة، وأثنى على جهود التنسيقية في دعم وتطوير مهارات العاملين في الهيئة.

حضر التدريب من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤمن سيد مسئول لجنة البروتوكولات وإسلام حمدي عضو لجنة البروتوكولات ونادي المدربين وأحمد حسام من نادي المدربين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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