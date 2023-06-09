انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على عدة مواد من الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على المواد (2، 9، 10، 11، 12، 13) من قانون الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف مجلس النواب، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".

من جهته، قال مقرر مجلس النواب، غريب عسكر، إن عدد الحضور في الجلسة هو "259 نائباً".