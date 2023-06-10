شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزى رئيس الوزراء فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بخالص العزاء والمواساة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، عزاء والدته في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ومن المقرر أيضا إقامة صلاة الجنازة غدًا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.