معلومات عسكرية حساسة ووثائق سرية نووية .. توجيه 37 تهمة جنائية لدونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهرت وثائق، كشفت عنها محكمة اتحادية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

وكشفت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية "تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى."

وتضمنت الوثائق أيضا "معلومات عن البرامج النووية الأمريكية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي."

وجاء إعلان وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من فريق دفاع ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإنه من المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية، في ميامي، يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من عيد ميلاده السابع والسبعين.