انت الان تتابع خبر توجيه 37 تهمة جنائية لترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.



كما تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.

واعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من فريق دفاع ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية، في ميامي، يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من عيد ميلاده السابع والسبعين.

