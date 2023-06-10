سابقة بتاريخ أميركا.. ترامب يواجه 37 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق سرية تتعلق بقدرات نووية لدولة أجنبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.



وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.



وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.



ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.



وفي المقابل، نفى الرئيس الأميركي جو بايدن أنه تحدث مع وزير العدل ميريك غارلاند بشأن قائمة اتهام ترامب، وقال إنه لا يعتزم القيام بذلك، "ولا تعليق لدي حول ما حدث".



محامو ترامب

واليوم الجمعة، قالت وسائل إعلام أميركية إن محامي ترامب قدموا استقالاتهم، وذلك قبل أيام قليلة من مثوله أمام المحكمة الفدرالية بميامي المقرر الثلاثاء المقبل.



وفي المقابل، أعلن ترامب -في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"- تكليف فريق جديد بالدفاع عنه.



وكان ترامب قد قال إن لائحة اتهام وُجهت إليه، في إطار تحقيق بشأن احتفاظه بوثائق سرية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه، موضحا أنه استُدعي للمثول أمام المحكمة الفدرالية في ميامي الثلاثاء المقبل.



وأفادت وسائل إعلام أميركية أن هيئة محلَّفين كبرى وجهت 7 تهم لترامب، بعد استماعها لشهود في القضية؛ من بينها: التآمر، وحيازة وثائق سرية، وعرقلة العدالة، وانتهاك قانون التجسس.



وهذه هي أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمثل فيها رئيس أميركي سابق أمام محكمة فدرالية.



تسجيل صوتي

في غضون ذلك، كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن حصولها على تسجيل صوتي للرئيس السابق، يعترف فيه بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية "سرية" لم يَرفع عنها السرية.



وأوضحت الشبكة أن التسجيل يرجع لاجتماع وقع عام 2021، وأن ترامب قال فيه إنه كان بإمكانه رفع السرية عن تلك المعلومات حينما كان رئيسا، لكنه لم يعد يستطيع القيام بذلك الآن.



وذكرت الشبكة أن ترامب كان يناقش -في التسجيل الصوتي خلال الاجتماع- وثيقة سرية للبنتاغون بشأن مهاجمة إيران.



حالة انحدار

وفي مقطع مصور بثه على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن باستهدافه لأنه يتقدم في نتائج استطلاع الرأي في الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.



وقال ترامب في التسجيل إن "بلادنا في طريقها إلى الجحيم، وبعد نهاية ولايتي قاموا باستخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي سلاحا. لا يمكننا السماح باستمرار ذلك لأن بلادنا تتفتت، نواجه مشاكل كبيرة، وقضيتي ليست واحدة منها".



وشدد على أنه سيثبت براءته مرة أخرى، مضيفا أن الولايات المتحدة تعيش حالة انحدار.



الخطوات المتوقعة

ووفق وسائل إعلام أميركية، فمن المتوقع الآن بعد صدور لائحة الاتهام ضد ترامب أن يجتمع جهاز الخدمة السرية الأميركية، اليوم الجمعة، مع موظفي الرئيس السابق، وضباط الخدمة السرية المكلفين به.



وقبل جلسة الاستماع المقررة الثلاثاء، سيجري جهاز الخدمة السرية تقييما لأي تهديدات محتملة على المحكمة الفدرالية في ميامي والمناطق المحيطة بها، وسيضعون مع ضباط المحكمة خطة أمنية.



ومن غير المحتمل -بحسب خبراء قانونيين- أن تُقيَّد يدا ترامب أو تلتقط له صور، لكن ستؤخذ بصماته.



وبعد الانتهاء من أوراق اعتقاله، سيُعتبر قيد الاعتقال والاحتجاز، وبعد معالجة الأوراق، تبدأ محاكمته بالاستماع إلى التهم الموجهة إليه.



(الجزيرة)