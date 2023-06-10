الرئيس الروسي بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم فشل هجومها المضاد

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أنّ أوكرانيا لا تزال تملك "قدرات هجومية" رغم فشل هجومها المضاد حتى الآن، بحسب قوله.



وأكد بوتين أنّ الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".



وقال بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون، إنّ "كل محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكداً أنّ الرد الروسي "سيستند إلى هذه الخلاصة".



وأوضح أنّ المعارك مستمرة منذ خمسة أيام.



وخلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي (جنوب غرب روسيا)، اليوم الجمعة، أكد بوتين أنّ روسيا ستباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروسيا في يوليو/ تموز المقبل، في تصريح يتنافى مع ما سبق أنّ أعلنه حليفه لوكاشينكو الشهر الماضي، إذا كان قد قال إنّ هذه العملية بدأت فعلاً.



وأضاف بوتين: "كما تعلمون، سيتم في السابع أو الثامن من يوليو/ تموز إنجاز نقل المنشآت (التي تستقبل الأسلحة النووية)، وسنتخذ فوراً الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضيكم".



ومن المقرر أنّ يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو/ تموز في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا، والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.



وكان الرئيس الروسي قد أعلن، في 25 مارس/ آذار الماضي، أنّ موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد النزاع في أوكرانيا.



وأثار الإعلان، حينها، انتقادات المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الغربية، علماً بأنّ الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا بإمكان استخدامه السلاح النووي.



ويمكن لهذه الاسلحة "التكتيكية" أنّ تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية "الاستراتيجية".



(فرانس برس)