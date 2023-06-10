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"خطة النواب": قطاع الشؤون الاقتصادية يحوز نصيب الأسد بزيادة المخصصات المالية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن أكبر معدل زيادة في قيمة المقدر للقطاعات للسنة المالية الجديدة 2023/2024 من نصيب قطاع الشئون الاقتصادية حيث بلغ نحو 95%.

 

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم. 

 

 

ووفقا لتقرير لجنة الخطة، يأتي قطاع الإسكان والمرافق في المرتبة الثانية بنحو 56% يليه قطاع الخدمات العامة بنحو 37% يلية قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 31% ، يليه قطاع التعليم بنحو 18% يليه قطاع الصـحة بنحو 15%.

 

وحسب التقرير البرلماني،  يأتي قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية في المرتبة السابعة بنحو 12% يليه كلاً من قطاعي النظام العام وشئون السلامة العامة وحماية البيئة بنحو 11%

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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