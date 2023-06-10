شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية للبيت الأبيض، حسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

ويواجه ترامب تهمة تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر بنقله وثائق سرية.

أيضًا من لائحة اتهام ترامب، احتفاظه بعد مغادرته البيت الأبيض بسجلات تتضمن أسرارًا نووية تخص دولة أجنبية.

وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاجون و"سي أي ايه" ووكالة الامن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

واحتفظ ترامب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، حسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.

وفي مناسبتين على الأقل، قام ترامب بعرض ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية وخطط على أشخاص غير مخولين رؤيتها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.

كذلك، ذكرت لائحة الاتهام أن ترامب متورط شخصيًا في تعبئة وتخزين صناديق لوثائق سرية من البيت الأبيض.

وبينت اللائحة أنه في أوائل عام 2021، تم تخزين بعض الوثائق السرية في غرفة الرقص، ثم تخزينها في الحمام.

كما ذكرت اللائحة أنه تم رمي وثائق سرية في أرضية غرفة التخزين، وبينت أنه أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش من مارالاغو، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 102 وثيقة مع تصنيفات مختلفة من مكتب ترامب وغرفة التخزين.

كذلك، تقول لائحة الاتهام إنها تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية. فقد قال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما هذا الصباح ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير، وفق رويترز.

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.

وتم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترامب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2021. ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء.

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة رد ترامب على هذه التطورات، قائلًا: "أنا بريء.. يحاولون تشويه سمعتي من أجل أن يفوزوا في الانتخابات.. هذه مجرد خدعة!".

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب تعامل بشكل خاطئ مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

يشار إلى أن محققين كانوا صادروا قبل عام تقريبًا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار إيه لاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 100 منها مصنفة "سرية".

فيما دافع ترامب سابقًا عن احتفاظه بتلك الوثائق، لافتًا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسًا. لكنه لم يقدم دليلًا على ذلك، بينما رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.