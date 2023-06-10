شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتخابات الأمريكية.. بايدن يرسم خط البداية وترامب يتعثر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لرسم خط البداية في حملته للاحتفاظ بالمكتب البيضاوي تعثر خصمه الأبرز الجمهوري دونالد ترامب.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقيم أولى فعاليات حملته الانتخابية في الأسبوع المقبل مع سعيه للفوز بولاية ثانية.

وقال البيان، إن بايدن سيحضر تجمعا انتخابيا مع أعضاء نقابيين في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا يوم 17 يونيو/ حزيران.

ويساور الأمريكيون شكوكا بشأن قدرة بايدن على الحكم بالنظر إلى حالته الصحية وعمره (81 عاما).

وتعثر بايدن عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، كما ضبط يستعمل بطاقات لتذكيره بما عليه قوله خلال المؤتمرات الصحفية وفي اللقاءات العامة.

عثرات مختلفة تقف في طريق منافسه الجمهوري البارز ترامب الذي أزاحه بايدن في الانتخابات السابقة.

وأظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وتقول لائحة الاتهام إنها تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.