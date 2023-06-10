انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل التصويت على أربع مواد وينجز 3 أخريات ضمن الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية في المجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على المادة 18 و 19 و 20 من قانون الموازنة بعد تأجيل التصويت على المواد (14، 15، 16، 17)".

ومساء الجمعة، استأنف مجلس النواب، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".