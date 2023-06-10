انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى عصر اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى الساعة الخامسة عصراً".

ومساء الجمعة، عقد البرلمان جلسة شهدت تمرير المواد (2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) ضمن قانون الموازنة الاتحادية.



وفيما قرر تأجيل القراءة والتصويت للمواد (14، 15، 16، 17)، فإن المجلس صوت على حذف المادة 22 من مسودة القانون.