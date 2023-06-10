شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب بالحوار الوطنى": دعم ذوى الهمم بريادة الأعمال ضمن أولويات عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجنة ستناقش خلال جلساتها الخميس القادم، ملف ريادة الأعمال ودعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال، بصفته يهم كافة قطاعات الشباب وباعتباره معني بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وكافة الموضوعات المتداخلة في ريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه سيتم بحث ووضع كافة الحلول للمعوقات التي تواجههم في ظل المسارات التي تحرص عليها الحكومة في الوقت الحالي كما أنه يهم كافة الشباب المتطورين والفاعلين وسيكون لدينا نماذج ناجحه من رواد الأعمال لاستعراض تمكنهم من تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية، موضحا أن ريادة الأعمال من الموضوعات التي تهم الاقتصاد القومي المصري والحضور سيكون لديهم رؤية رشيدة يمكن تضمينها في التوصيات التي ستخرج عن اللجنة.

وأكد "القاضي" أن دعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال ستكون على رأس المناقشات، حيث تلقت اللجنة أفكار عدة من ذوي الهمم في هذا الصدد، مشددا أن اللجنة حريصة على الاستماع لآرائهم وطرحها لرفعها لمجلس الامناء، موضحا أن اللجنة قررت وضع تلك الموضوعات في المقدمة نظرا لارتباط الطلبة في الموضوعات الآخري بالامتحانات في الوقت الحالي على أن يتم مناقشة اتحادات الطلاب ومراكز الشباب في وقت لاحق.