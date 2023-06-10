تقارير تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لـ أردوغان.. وبيان عاجل من الرئاسة التركية

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت إدارة الرئاسة التركية، التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدة عدم صحة هذه الإدعاءات، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، كتب الصحفي جان أتاكلي تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن الأطباء قد يستعدون لإجراء عملية جراحية لأردوغان في المستقبل القريب، بينما لم يحدد الصحفي سبب العملية، أو الحالة المرضية.

وقال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للإدارة الرئاسية، في بيان نقلته القناة الروسية: "نلفت نظركم إلى أن المزاعم في عدد من الروايات حول صحة الرئيس غير صحيحة، ولا أساس لها وتهدف إلى التلاعب بالرأي العام".