شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والواجب توافرها فى محافظ البنك المركزى ونائبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .

(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .

(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .

(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .

(هـ) ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .

(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .