شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات تحكم عمل لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطني جلساته الأسبوع القادم، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتشمل بالمحور الاقتصادي مناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

وتتمثل خطة عمل لجنة أولويات الاستثمار في:

1- أولويات الاستثمارات العامة:

ا.هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

ب. الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

ج. أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

۲- ملكية وإدارة أصول الدولة:

. الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها

. تشغيل الأصول المعطلة

. الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

.مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

.مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه

. صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة

الأخرى

۳- تمويل الاستثمار العام

أ. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.

ب. دور صندوق مصر السيادي في التمويل.

ج.أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها، ويشمل جدول أعمال، المحور الاقتصادي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة. ولجنة الزراعة والأمن القومي.