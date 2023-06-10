انت الان تتابع خبر خلال 4 أيام.. روسيا تصد سابع هجوم أوكراني في زابوريجيا "النووية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوريجيا، فلاديمير روغوف، على حسابه في موقع تلغرام، إن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوريجيا.

واشار الى ان "مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجوما ليليا جديدا وقد مهدت القوات الأوكرانية لهجومها بقصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة لكن الجنود الروس استقبلوهم بحماسها وإطلاق النيران المكثفة".



وكشف روغوف كيفية قيام القوات الأوكرانية بالهجوم، مشيرا إلى أنها قامت أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأت بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الجمعة إن أوكرانيا بدأت هجوما كبيرا على الجيش الروسي لكنها فشلت في تحقيق أهدافها رغم احتدام القتال على مدى 3 أيام على الأقل.

وأضاف بوتين متحدثا لصحفيين روس في سوتشي "يمكننا القول إن الهجوم قد بدأ بالتأكيد والدليل على ذلك هو استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني.. ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها في أي قطاع".